“Riparto da qui” Barbara D’Urso | nuovo inizio e nuovo lavoro dopo l’addio a Mediaset

(Di lunedì 17 luglio 2023) Una cosa è certa, amata o odiatadiè stato un incredibile scossone, per ora il futuro della conduttrice sembra lontano dalla televisione; nell’orizzonte immediato infatti, ed è lei a spiegarlo, c’è qualcosa di molto diverso dal mondo delle telecamere. Telecamere che per oltre venti anni sono state la sua vita duranti i quali, come dimostrano i tanti messaggi che continuano arrivare sulla sua pagina social, ha saputo lasciare il segno. Non tutti si sono infatti rassegnati al suo addio. >Monica Leofreddi, c’è molta preoccupazione. Scompare dai social, poi le parole choc e cancella tutto: cosa è successo in queste ore Scrive un’utente sulla sua pagina Instagram ufficiale. “Tu hai inventato una TV diversa, senza età, con un linguaggio fresco, divertente e sempre al passo con i ...

Disabilità,risorse regionali 7 Febbraio 2023 Da non confondere con l'accompagnamento o la ... Per fare domanda, clicca. Assegno per disabilità grave e gravissima a Milano Il contributo per ...Accanto a Gastaldello c'è il diesse Castagnini, alla prima uscita pubblica da quando è tornato al Brescia: "Cosa mi ha convinto a tornareMi ha convinto Brescia che per me è il massimo che io ......Capitolina in attuazione del decreto del Ministero della Cultura per il 'del Fondo Unico ... Vedi. 'Con i finanziamenti del nuovo bando per gli spettacoli dal vivo, le attività culturali in ...

Brescia, Gastaldello: "Non meritavamo di retrocedere. Ora riparto con entusiasmo" TUTTO mercato WEB

AVEVANO APPENA fatto in tempo a pulire dal fango il loro stabilimento di Bagnacavallo, investito già dalla piena del 3 maggio, quando il fiume Lamone ha rotto di nuovo gli argini e inghiottito ogni co ...Domenica di metà luglio di ripartenza per il Brescia. Una ripartenza nell’indifferenza dell’ambiente e alla quale hanno provato a dare un contorno il tecnico Daniele Gastaldello e il direttore sportiv ...