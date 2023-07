Rinnovo Osimhen | l’agente del nigeriano smentisce il quotidiano | “Fake news”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Incontro con il presidente De Laurentiis per discutere deldi: la mossa delpreoccupa i tifosi del Napoli Uno dei temi principali che il neo direttore sportivo Mauro Meluso si troverà ad affrontare è ildi. Nelle ultime uscite in pubblico il presidente De Laurentiis ha lasciato intendere che la volontà della società è quella di tenere l’attaccante, almeno per questa stagione, a meno di clamorose offerte irrinunciabili. Dunque il patron azzurro è impaziente di cominciare a trattare ilcone il suo entourage. Calendail: c’è speranza per ildiA sostegno della tesi che De Laurentiis ...

Tuttavia, la permanenza ora diventa più importante del. Per oranon sembra convinto del: De Laurentiis lo incontrerà anche a Dimaro, rilanciando l'offerta da 7 milioni. ......Piotr Zielinski L'intesa tra il Napoli da un lato e Zielinski e Lozano dall'altro per il, ... Come quella di. "Arrivano i nostri, dicevamo. E in qualche caso anche piccoli, medi o grandi ...Il giorno in cui, per altro, è stata definita la valutazione di: un duecentino, 200 milioni sotto i mari, un tesoro degno dei film dei pirati dei Caraibi. Ma tant'è: il suo rapporto con il ...

Rinnovo Osimhen, attesa svolta in 48 ore: De Laurentiis vuole evitare una cosa CalcioNapoli1926.it

Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, ha duramente commentato alcune notizie riportate dal quotidiano Il Mattino, secondo cui l'agente del nigeriano avrebbe voluto aspettare settembre ...Il centrocampista è una richiesta di Rudi Garcia, ma il presidente non intende svenarsi per portarlo in Campania.