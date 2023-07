Rinnovo contratto scuola | Zangrillo pensa al prossimo | “Presto incontro con il Ministro dell’Economia per delineare le risorse disponibili”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Paoloper la Pubblica amministrazione, ha dichiarato che si appresta a incontrare il Mef (Ministero dell'Economia e delle Finanze) per discutere deldei contratti per la tornata 2022-24. L'articolo .

Il talento classe 2002 ha ilin scadenza il 31 dicembre 2024 e, in questo momento, non ne vuole sapere di sedersi al tavolo con il club rosarino per discutere di. L'offerta del ...... guadagnerà 2,5 milioni netti e firmerà unannuale. Dopo i tanti gol segnati in carriera ... La Juventus aveva proposto a Cuadrado uncontrattuale a 1,5 milioni annui, contro i 5 a ...Genova . Sciopero e presidio alla Abb di Genova. Il 4 luglio, dicono dall'Rsu Fiom Cgil, "la trattativa per ildelintegrativo aziendale ha subito una battuta d'arresto".

Rinnovo contratto scuola, le ore di lavoro dedicate ai GLO rientrano nelle 40 ore obbligatorie di attività funzionali Orizzonte Scuola

Si continua a parlare molto del rinnovo del contratto di lavoro dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN. Passano i giorni e sempre più attori e comparse, più e meno eminenti, esprimono ..."I lavoratori ABB hanno garantito il proprio impegno anche durante le fasi più difficili della pandemia. E' il momento di riconoscere loro, con i fatti e non a parole, gli elogi e le pacche sulle spal ...