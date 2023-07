Rimpatri | prestiti e stretta contro i trafficanti | cosa prevede il memorandum con la Tunisia

... rafforzare la gestione delle frontiere e migliorare le registrazioni e i. Questi passi ... La presidente della Commissione ha ribadito che i 900 milioni disaranno stanziati 'appena ci ...... chiamato ad erogareper 1,9 miliardi in cambio di adeguate riforme. 2. Relazioni ... La cooperazione riguarderà anche le attività Sar nel Mediterraneo e ida mettere in atto prima che ...... chiamato ad erogareper 1,9 miliardi in cambio di adeguate riforme. Sulle relazioni ... La cooperazione riguarderà anche le attività Sar nel Mediterraneo e ida mettere in atto prima ...

Rimpatri, prestiti e stretta contro i trafficanti: cosa prevede il ... ilGiornale.it

Il memorandum segna una svolta dal punto di vista politico, ma non mancano importanti incognite sotto il profilo pratico ...L'obiettivo principale è ridurre il flusso di migranti verso l'Unione europea. Gli altri pilastri riguardano il commercio e gli investimenti, la cooperazione energetica e gli aiuti finanziari al paese ...