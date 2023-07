Riforma Pensioni 2023 | 18 luglio riparte il tavolo | quale futuro per Quota 103 | OD e Ape?

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ladel 2024 prevede una serie di incontri nei prossimi mesi, a partire da domani 18. Da un lato, i sindacati italiani Cgil, Cisl, Uil e Ugl si concentrano sull’obiettivo di ottenere maggiore flessibilità nell’uscita dal mondo del lavoro e garantire una maggiore sicurezza per ildei giovani lavoratori. Dall’altro lato, il Governo Meloni è vincolato a conformarsi al budget disponibile. Ultime novità: le date degli incontri Governo-Sindacati, sidomani 18Attualmente, le opzioni concrete riguardanti lasono estremamente limitate, se non inesistenti. Da questo punto in avanti, si prevede che si ...