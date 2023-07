Riforma Nordio | Guzzetta plaude il ministro | “Bene la separazione delle carriere”

... "Non ho problemi a dare ragione a, e Tajani pure. E aggiungo che sull'antimafia" quella del ... La, ha poi aggiunto, "non è una cosa contro i magistrati. Noi vogliamo innalzare il livello ..."L'appoggio asulla modifica del concorso esterno Dal punto di vista giuridicoha ragione, larenderebbe la lotta alla mafia più severa. Ma il tema non è nel programma e non c'..."L'appoggio asulla modifica del concorso esterno Dal punto di vista giuridicoha ragione, larenderebbe la lotta alla mafia più severa. Ma il tema non è nel programma e non c'...

Meloni commissaria Nordio. Modifiche alla riforma, si tratta con il Colle la Repubblica

La premier: comprendo benissimo sia le valutazioni che fa il ministro, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare, però mi ...La premier mette la parola fine sui dissidi interni alla maggioranza dopo la fuga in avanti del guardasigilli: «Mi concentrerei su altre priorità» ...