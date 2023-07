(Di lunedì 17 luglio 2023) "Race Week. Era da un po' che non lo scrivevo. Bello" . Con un tweet, Danielapre la settimana che lo riporterà in griglia di partenza, in, al volante dell'Alphatauri. "Sono ...

Non sarà un esordio, né una seconda metà di campionato, semplice per. L'opportunità con la squadra di Faenza è, piuttosto, una via per provare a costruire un ritorno in Red Bull, al posto ...VEDI ANCHE AlphaTauri, Tost è netto sui destini di De Vries e: "La prestazione decide" Imola: la scelta di cancellare il GP convince tutti, AlphaTauri promuove raccolta fondi Helmut Marko ...

Ricciardo prepara il debutto in Ungheria: "In pista per divertirmi" Autosprint.it

Ricciardo e Vettel. L'australiano è tornato in una monoposto di F1 per completare i test Pirelli con la Red Bull, ma al box c'era un ospite speciale.Daniel Ricciardo in F1. La Formula 1 si prepara ad accogliere un ritorno inaspettato. Daniel Ricciardo, pilota australiano, farà un sorprendente ritorno nella ...