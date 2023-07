Renzi al veleno sui magistrati | «Carriere separate sì | ma tra quelli bravi e no Quelli di Firenze? Hanno Kata sulla coscienza» – Il video

(Di lunedì 17 luglio 2023) Torna all’attacco deiMatteo, o almeno diche secondo lui «meno», senza risparmiaredella procura di, contro cui l’ex premier è in rotta cronica, soprattutto dopo l’indaginefondazione Open e quelle sui suoi genitori. A margine della presentazione del libro di Pietrangelo Buttafuocovita di Silvio Berlusconi,ha commentato il dibattitoGiustizia in corso con una provocazioneriforma più urgente da fare: «La questione della giustizia è separare lema non quelle dei pm da quelle dei giudici. Bisogna separare quelle dei giudicida quelle dei giudici ...

Quel che servirebbe però, secondo, è una vera riforma della Giustizia, perché rimodulare singoli reati di volta in volta rischia di essere sempre un intervento di corto respiro

