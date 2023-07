Renault Clio restyling 2022 | prezzo delle motorizzazioni

(Di lunedì 17 luglio 2023)2023 , ildella bestseller francese ha prezzi da 17.250 e 26.550 euro . La sempreverde della Casa parigina è disponibile in quattro, benzina, GPL, Diesel e full ...

2023 , il restyling della bestseller francese ha prezzi da 17.250 e 26.550 euro . La sempreverde della Casa parigina è disponibile in quattro motorizzazioni, benzina, GPL, Diesel e full ...IN CONSEGNA DA SETTEMBRE - Da oggi 17 luglio si aprono gli ordini della rinnovata. Le consegne sono previste a partire dal mese di settembre 2023 . Cinque le tipologie di motori: due ...ALLESTIMENTI E PREZZI Nuovaè proposta in 3 allestimenti: Evolution, Techno ed Esprit Alpine . la vettura si può avere nelle colorazioni Bianco Ghiaccio, Nero Etoilé, Grigio Scisto, Blu ...

Renault Clio restyling: annunciati i prezzi AlVolante

