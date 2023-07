Reijnders al Milan | è arrivato a Linate VIDEO

... si sottoporrà alle visite mediche, prima di ottenere l'idoneità sportiva e firmare il contratto che lo legherà alfino al 30 giugno 2027 a 1,7 milioni di euro netti a stagione.è il ...È in arrivo da Amsterdam a Milano il volo che porta Tijjanial. Per il centrocampista olandese dell'Az Alkmaar, 34 presenze con 3 gol e 8 assist nell'ultima stagione di Eredivisie, ilha pronto un contratto da 4 anni. Nella giornata di ...Il centrocampista olandese è in arrivo dall'AZ ...

Tijjani Reijnders è a Milano. L'olandese è sbarcato alle 22.45 a Linate ed è pronto a cominciare la sua nuova avventura al Milan. Domani le visite mediche, mercoledì il primo allenamento alla corte di ...A metà partita, sugli spalti di uno stadietto in periferia di Zwolle, i genitori degli avversarsi iniziavano a parlottare tra loro: “E quel ragazzino da dove è uscito”, si chiedevano l’un l’altro, ...