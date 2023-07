Regolamento pallanuoto Mondiali Fukuoka 2023 | la formula | come funzionano

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ildimaschile e femminile aidi, in programma da domenica 16 a sabato 29 luglio: ecco lae tutto quel che serve sapere. Grande attesa per la rassegna iridata nella località nipponica che, oltre alle medaglie, assegnerà anche le prime carte olimpiche per Parigi 2024. Le prime due squadre classificate, sia tra le donne che tra gli uomini, conquisteranno un biglietto ciascuna per i prossimi Giochi. Al via anche il Settebello di Sandro Campagna ed il Setterosa di Carlo Silipo. Mai tornei iridati? Di seguito, ile ladimaschile e femminile aidi...

MASCHILE: RISULTATI, CLASSIFICHE E TABELLONE PROGRAMMAMASCHILE E FEMMINILE: DATE E ORARI MONDIALI: IL, COME FUNZIONANO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...MASCHILE: RISULTATI, CLASSIFICHE E TABELLONE PROGRAMMAMASCHILE E FEMMINILE: DATE E ORARI MONDIALI: IL, COME FUNZIONANO IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...COME VEDERE LA PARTITA IN TVMASCHILE: RISULTATI, CLASSIFICHE E TABELLONE PROGRAMMAMASCHILE E FEMMINILE: DATE E ORARI MONDIALI: IL, COME FUNZIONANO IL ...

Pallanuoto, Mondiali 2023: il regolamento dei gironi, chi si qualifica, cosa succede a pari punti OA Sport

Gironi, calendario, date e orari delle partite del Settebello e del Setterosa ai Mondiali di Pallanuoto in programma a Fukuoka (Giappone) ...Prendono il via domani, venerdì 14 luglio, a Fukuoka (Giappone) i Mondiali di nuoto. Una rassegna, quella che andrà in scena fino al 30 luglio, particolarmente attesa dai colori azzurri, alla luce del ...