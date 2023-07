Regno Unito | alla Difesa favorito Tugendhat | falco anti Russia e Cina

... 73,4% in Francia, 67,06% in Germania , 66,6% in Belgio, 58,3% in Grecia, 48,9% in Ungheria, 44% nel, 37,27% in Portogallo, 24,35% in Repubblica di Irlanda. Persino la Romania fa meglio ...E' già toto - ministri neldopo la conferma esplicita di Ben Wallace, in un'intervista pubblicata ieri dal Sunday Times, dell'intenzione di lasciare dopo oltre 4 anni - record dall'epoca di Winston Churchill - la ...Secondo quanto confermato da Ben Wallace in un'intervista pubblicata ieri dal Sunday Times, ilsta affrontando un potenziale rimpasto ministeriale, con la sua esplicita intenzione di lasciare la carica di responsabile della Difesa dopo oltre 4 anni. Se confermato, questo segnerebbe ...

Gb, la nuova guida di genere per le scuole inglesi TGCOM

L'allarme lo lancia la locale agenzia sanitaria: possibili grandi focolai a Londra: a esserne coinvolte potrebbero essere fino a 160mila persone ...Un nuovo attacco al ponte di Kerch in Crimea ha provocato la dura reazione della Russia che ha dichiarato cessato l'accordo sul grano: perché Mosca accusa Usa e Regno Unito.