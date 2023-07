(Di lunedì 17 luglio 2023) Laproseguirà nelle sedi della giustizia ordinaria la sua battaglia per il riconoscimento dei suoi diritti e la riammissione al Campionato Nazionale di Serie B, 2023/2024. È quanto ha ...

Reggina, proseguiremo iter giudiziario contro esclusione dalla B Agenzia ANSA

La Reggina proseguirà nelle sedi della giustizia ordinaria ... "In coerenza con il percorso sin qui portato avanti proseguiremo - viene ribadito - nell'iter giudiziario, fiduciosi che l'esito finale ...Il Coni conferma la sentenza federale: Reggina fuori dalla Serie B. Il Collegio di Garanzia dello Sport si è espresso in serata, dopo l’udienza di questo pomeriggio. Il club amaranto, come prevedibile ...