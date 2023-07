Reggina | il Collegio di garanzia respinge il ricorso Esulta il Perugia

(Di lunedì 17 luglio 2023) ROMA - Ildidello Sport definisce " in parte ammissibile e in parte infondato " ildellanei confronti della Figc e della Lega Serie B contro la mancata concessione ...

ROMA - Ildi Garanzia dello Sport definisce " in parte ammissibile e in parte infondato " il ricorso dellanei confronti della Figc e della Lega Serie B contro la mancata concessione alla ...Articolo in aggiornamentoLa sezione deldi Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle ... Respinto il ricorso della, dichiarato 'in parte inammissibile e in parte ...

Collegio di garanzia respinge il ricorso della Reggina Agenzia ANSA

"In parte inammissibile e in parte infondato", è stato definito dal Collegio di Garanzia dello Sport il ricorso della Reggina 1914 nei confronti della Figc e della Lega serie B contro la mancata ...Il Coni ha bocciato il ricorso della Reggina mentre ha accettato quello del Perugia contro il Lecco. I biancorossi quindi vengono riammessi in B ai danni dei lombardi che scendono di nuovo in ...