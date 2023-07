LaCalciol'accordo con Simone Inzaghi per la guida della squadra amaranto. Nonostante le preoccupazioni scaturite dalle decisioni della Covisoc e del Consiglio federale della Figc, che ...... Filippo Inzaghi rimane alla. È di stamattina il comunicato ufficiale del club di Via delle Industrie ad annunciare ladell'accordo siglato lo scorso anno con il mister ed il suo ...Commenta per primo In attesa di capire il proprio futuro, latutto il suo staff tecnico con Filippo Inzaghi che rimarrà in panchina. La1914 comunica di avere confermato l'accordo siglato lo scorso anno con il mister Filippo Inzaghi ed ...

Reggina conferma Inzaghi in attesa decisione sulla Serie B Agenzia ANSA

La Reggina Calcio conferma l'accordo con Simone Inzaghi per la guida della squadra amaranto.La società lo ha comunicato tramite una nota annunciando di avere confermato l’accordo siglato lo scorso anno con il mister Filippo Inzaghi ed il suo staff ...