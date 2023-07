Recuperato il corpo del 45enne disperso in un laghetto del Tevere

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ritrovato senza vita ilannegato nelle acque dell’ex cava di Anghiari dopo un tuffo con gli amici nella tarda mattinata di domenica. La salma è stata individuata la notte scorsa intorno alle 2:00 dai Vigili del Fuoco, presenti sul posto con unità speciali. Per il ritrovamento si è reso necessario l’impiego di un ecoscandaglio, strumento che ha permesso di individuare l’esatta collocazione del, sul quale non verrà eseguita l’autopsia. Il, di origine rumena, imprenditore edile risideva a Palazzo del Pero con moglie e padre di due figli minorenni. Sul posto sono intervenuti: l’auto infermierizzata di Sansepolcro, l’ambulanza della Misericordia di Sansepolcro, i Carabinieri di Sansepolcro, i Vigili del Fuoco con squadra di terra e l’elisoccorso Drago, ildei Sommozzatori per la ricerca e il ...

