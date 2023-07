Reati paesaggistici a Vitulano | scatta il sequestro

(Di lunedì 17 luglio 2023), indagato il responsabile dell’area tecnica del Comune. Avrebbe realizzato il tracciato stradale senza autorizzazioni. Questa mattina, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, il Nucleo Investigativo Polizia Ambientale Agroalimentare Forestale dei Carabinieri di Benevento ha eseguito un decreto dipreventivo. Ad emettere il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura. A diffondere la notizia una nota della Procura di Benevento. A finire sottodi un ponte ubicato in, località Pantanella, sovrastante il torrente Jerino. Secondo gli inquirenti, vi ...

... su richiesta della Procura, di un ponte ubicato in Vitulano, località Pantanella, sovrastante il torrente Jerino, attesa la sussistenza del fumus deidi cui agli artt. 93 R. D. ......musei " biblioteche e archivi ed i controlli/vigilanza delle aree tutelate da vincoli... 42): nella maggior parte dei casi si tratta didi furto di beni d'arte, ricettazione di opere ...È stata registrata una graduale diminuzione deispecifici, anche alla luce delle innovazioni ... 64 quelli ad aree tutelate da vincoli; infine 522 sui beni culturali nella Banca ...

