“Razzista e antipatica | non la vogliamo” Polemica sul GF Vip per quel nome big che divide

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Ci sono già problemi per Alfonso Signorini, a circa due mesi dall’inizio del GF Vip 8. Unè finito nel mirino della gente e riguarda colei che potrebbe diventare nuova opinionista, dopo gli addii di Orietta Berti e di Sonia Bruganelli. Come si è potuto leggere nelle ultime ore, c’è chi ha inveito contro questa possibile scelta del reality show di Canale 5 e quindi si è chiesto praticamente di correre ai ripari ed evitare la firma del contratto di questa persona. Sono tanti i nomi circolati in queste settimane, ma sembra che Alfonso Signorini abbia puntato tutto su questa donna come possibile protagonista del GF Vip 8. Ma non sono tutti d’accordo su questa ipotetica opinionista ed ecco che la bufera è subito scoppiata. A riportare tutto è stato il settimanale Nuovo Tv, che ha ripreso per intero un giudizio nei riguardi di questa professionista, che non sarebbe ...