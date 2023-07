Ravvedimento operoso | cosa è? Differenze con rottamazione 2024

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 17 luglio 2023): strumento introdotto nella legislazione tributaria una trentina di anni fa, permette di mettersi al passo con i versamenti dovuti al Fisco. A differenza dellae di tutte le altre sanatorie dello stesso tipo è accessibile da tutti i contribuenti in qualsiasi momento, d’altra parte, prevede la corresponsione di interessi e sanzioni anche se in misura ridotta. Una panoramica delle informazioni più importanti sull’argomento. Cartella esattoriale: come si controlla sul sito AdE? La procedura: disi tratta?: si tratta di uno strumento che permette di regolarizzazione la propria posizione con il Fisco in caso di omesso, mancato, parziale, ...