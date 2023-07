Rapina prostitute con una pistola di scena | arrestato dai carabinieri

(Di lunedì 17 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’ statodaidel Nucleo operativo della compagnia di Marcianise che lo hanno atteso al suo rientro a casa il responsabile di due rapine ai danni dicompiute il 15 luglio scorso a Caserta. Si tratta di un 33enne di Crispano (Napoli). Infilata nei pantaloni, al momento del fermo, aveva unapoi risultata giocattolo. Tutto è iniziato alle 1.15 del 15 luglio quando il 33enne, a bordo della sua Fiat Punto bianca ha avvicinato una prostituta di 34 anni, e con la scusa di voler consumare un rapporto sessuale, l’ha fatta salire in macchina. Mentre si allontanavano per appartarsi in una zona isolata, l’uomo ha estratto una, poi risultata essere giocattolo e, con la minaccia dell’arma, le ha intimato di consegnargli il denaro. La ...

Doppia rapina alle prostitute in viale Carlo III: arrestato CasertaNews

