Ranking WTA | Cocciaretto sempre prima azzurra n 42 | Swiatek resta regina

Solo tre variazioni positive in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla WTA dopo la conclusione di Wimbledon e scendono a cinque le azzurre tra le prime cento. Leader ...

CLASSIFICA- TOP TEN ITALIANE (17 - 07 - 2023) 42. Cocciaretto, Elisabetta (ITA) 1.170 50. ... A guidare la top ten del, per la 68esima settimana (la più lunga leadership tra le ...Ilaggiornato a lunedì 17 luglio vede Iga Swiatek sempre in testa, ma con un distacco che continua sempre più a diminuire nei confronti di Aryna Sabalenka. La bielorussa avrebbe operato il ...Sara Errani se la vedrà contro Qinwen Zheng nel primo turno del250 di Palermo 2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Si ...proprio la numero ventisei del...

Ranking WTA (17 luglio 2023): Iga Swiatek sul trono, Vondrousova in top-10. Cocciaretto n.1 d'Italia OA Sport

Solo tre variazioni positive in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla WTA dopo la conclusione di Wimbledon e ...Un torneo che si preannuncia ricco di emozioni e tante tenniste che puntano alla vittoria. Non solo la Trevisan perché è tra le teste di serie Elisabetta Cocciaretto, numero quattro nel torneo e ...