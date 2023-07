Ranking Wta aggiornato a lunedì 17 luglio | Swiatek mantiene la testa | Vondrousova debutta in top-10

(Di lunedì 17 luglio 2023) IlWta17vede Igasempre in, ma con un distacco che continua sempre più a diminuire nei confronti di Aryna Sabalenka. La bielorussa avrebbe operato il sorpasso vincendo la semifinale di Wimbledon contro Jabeur, ma così non è stato. Guadagna due posizioni Petra Kvitova, che torna tra le prime 8. Il grande balzo, ovviamente, è quello di Marketa. 32 posizioni guadagnate e debutto in top-10 per la vincitrice dei Championships, che si piazza proprio al n°10.Non due buone settimane per l’Italtennis, che perde anche una rappresentante tra le top-100 a causa delle 33 posizioni perse da Sara Errani. Ora sono cinque le azzurre, con Elisabetta Cocciaretto sempre al numero 1 alla posizione n°42. Perdono terreno Jasmine ...

Sara Errani se la vedrà contro Qinwen Zheng nel primo turno del250 di Palermo 2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Si ...proprio la numero ventisei del...Tennis NewsAtpDopo due settimane intense è terminato ufficialmente Wimbledon. Tante sorprese e conferme in un torneo che come ogni anno regala tante emozioni. Per quel che riguarda il circuito ...... accedono al tabellone principale anche la francese Tessah Andrianjafitrimo (428 del, ha ... Tra queste, spicca quella formata da Sara Errani e Jasmine Paolini che, insieme, hanno vinto il...

Ranking WTA (17 luglio 2023): Iga Swiatek sul trono, Vondrousova in top-10. Cocciaretto n.1 d'Italia OA Sport

Un torneo che si preannuncia ricco di emozioni e tante tenniste che puntano alla vittoria. Non solo la Trevisan perché è tra le teste di serie Elisabetta Cocciaretto, numero quattro nel torneo e ...Prima favorita del tabellone la campionessa in carica Bernarda Pera. Dopo il forfait di Giorgi nessuna italiana al via ...