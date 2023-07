Ranking WTA 17 luglio 2023 | Iga Swiatek sul trono | Vondrousova in top-10 Cocciaretto n 1 d’Italia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si riparte dopo le intense due settimane di Wimbledon. I Championships hanno eletto una nuova regina, la ceca Marketa, vittoriosa nella Finale contro la tunisina Ons Jabeur. Un risultato che ha permesso alla vincitrice dello Slam londinese di scalare la classifica e di portarsi in top-10 (n.10 del), mentre Jabeur si è avvicinata in maniera consistente alla top-5 (n.6). UnWTA che vede sempre al comando la polacca Igacon 9315 punti, sconfitta nei quarti di finale sull’erba inglese dall’ucraina Elina Svitolina, a precedere la bielorussa Aryna Sabalenka (8845), eliminata in semifinale a Wimbledon da Jabeur, e la kazaka Elena Rybakina (5465), piegata da Jabeur nei quarti del Major britannico.WTA TOP-10 (17) 1. Iga ...

Sara Errani se la vedrà contro Qinwen Zheng nel primo turno del250 di Palermo 2023 , torneo di scena sui campi in terra battuta del capoluogo siciliano. Si ...proprio la numero ventisei del...Tennis NewsAtpDopo due settimane intense è terminato ufficialmente Wimbledon. Tante sorprese e conferme in un torneo che come ogni anno regala tante emozioni. Per quel che riguarda il circuito ...... accedono al tabellone principale anche la francese Tessah Andrianjafitrimo (428 del, ha ... Tra queste, spicca quella formata da Sara Errani e Jasmine Paolini che, insieme, hanno vinto il...

Un torneo che si preannuncia ricco di emozioni e tante tenniste che puntano alla vittoria. Non solo la Trevisan perché è tra le teste di serie Elisabetta Cocciaretto, numero quattro nel torneo e ...Prima favorita del tabellone la campionessa in carica Bernarda Pera. Dopo il forfait di Giorgi nessuna italiana al via ...