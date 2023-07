Ranking ATP 17 luglio 2023 | Jannik Sinner n 8 del mondo | Alcaraz regna Berrettini vicino alla top-30

(Di lunedì 17 luglio 2023) Un nuovo lunedì per il tennis mondiale dopo quanto è accaduto a Wimbledon. Lo sport con racchetta e pallina festeggia l’avvento di un nuovo re sui prati di Church Road, Carlos, vittorioso nella Finale generazionale contro Novak Djokovic. Il funambolico spagnolo si è così confermato in vetta alATP a precedere proprio Nole e il russo Daniil Medvedev, sconfitto nelle semifinali dello Slam londinese dall’iberico. In casa Italia si deve constatare l’ottima posizione di: l’altoatesino, con il penultimo atto raggiunto nei Championships, ha rafforzato la sua top-10 (n.8 del) e può ambire a qualcosa di meglio in vista della stagione sul cemento nordamericano che potrebbe favorirlo.ATP TOP-20 (17) 1. ...

