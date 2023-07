Rai | sospesi i telecronisti per commenti sessisti e razzisti

(Di lunedì 17 luglio 2023)questa mattina su Rai Play 2 durante la telecronaca della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato. ILorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi sono stati denunciati da parte di telespettatori alla tv pubblica. Tra le espressioni deiportate all'attenzione di Viale Mazzini: «fuma bene, fuma sano, fuma pakistano». E ancora alcuni dibattiti tra i due: «Le olandesi sono grosse». O anche: «Questa è una suonatrice d’arpa, come si suona l’arpa? La si tocca, la si pizzica. Si La Do. Gli uomini devono suonare sette note, le donne soltanto tre». Nonostante la bufera sollevatasi, il telecronista Lorenzo Leonarduzzi non si mostra particolarmente pentito: «Chiedere scusa? Sì, ma solo ai telespettatori che hanno sentito la barzelletta a ...

Il giornalista e il commentatore sono stati sospesi. L'azienda ha avviato una procedura di contestazione disciplinare nei confronti dei due professionisti, che sono stati quindi sospesi. Pertanto, è stato richiesto al direttore di Rai Sport Iacopo Volpi di farli rientrare dal Giappone.

Bufera sulla Rai. In particolare sui due telecronisti che stamattina, in occasione della finale dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato, si sarebbero lasciati andare a commenti sessisti e ...L'ad Sergio: "Ho chiesto a Direttore di Rai Sport Iacopo Volpi che faccia rientrare dal Giappone immediatamente il telecronista e il commentatore tecnico" Si fa tanto per evitare il sessismo nella quo ...