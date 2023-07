Rai | Mondiali di Nuoto al veleno | “Frasi razziste e sessiste”

(Di lunedì 17 luglio 2023) Bufera in casa Rai, in merito ai recenti fatti di Fukuoka. In Giappone sono in corso idima non è un’oro a far notizia, tantomeno una fantastica storia di sport. Al contrario, a farla da padrone è ilemerso dopo le deplorevoli affermazioni di Leonarduzzi e Mazzocchi, telecronista e commentatore tecnico L'articolo proviene da Il Difforme.

Il giornalista Leonardo Leonarduzzi della, autore delle infelici battute sessiste aidi nuoto di Fukuoka , non è nuovo a polemiche di questo genere: nel dicembre 2020, al termine del rally di Monza ebbe la bellissima idea di ...Di certo non faranno più la telecronaca dei tuffi aidi Fukuoka in Giappone Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi, telecronista e commentatore tecnico dellaaccusati di aver detto frasi sessiste e razziste in onda. Per il ...Ma a Fukuoka, Giappone, sede deidi nuoto, fa molto meno caldo che in Italia, in questi ... che invece venivano tranquillamente mandate in onda dalladurante le gare di trampolino ...

Bufera sui telecronisti Rai, commenti razzisti e sessisti Agenzia ANSA

Cambio in corsa, non previsto, per la telecronaca dei mondiali di nuoto categoria tuffi: la Rai punisce Leonarduzzi e sceglie Sangiorgio ...Rai nella bufera per i commenti razzisti e sessisti del giornalista Lorenzo Leonarduzzi ed il commentatore tecnico Massimiliano Mazzucchi durante la telecronaca della finale del trampolino femminile ...