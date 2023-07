Rai | le frasi razziste e sessiste della telecronaca dei Mondiali di nuoto

... dopo le polemiche per il suo articolo sul caso di La Russa jr , che un'altra bufera si abbatte sulla. A scatenarla sono lesessiste e razziste pronunciate dai telecronisti che ...Lo ha detto Carlo Calenda, senatore di Azione e Italia viva e segretario di Azione, a Metropolis, il podcast del Gruppo Gedi, commentando lesessiste rivolte dai telecronistialle ...Un segnale finalmente positivo quello che lamanda al pubblico, con l 'attivazione della procedura di sospensione e contestazione ... ho il massimo rispetto per le donne prendo le distanze,...

“A letto sono tutte uguali”. Le frasi dei telecronisti Rai Leonarduzzi e Mazzucchi durante i Mondiali di nuoto QUOTIDIANO NAZIONALE

Si chiude in bufera per la Rai la giornata odierna dei Mondiali di tuffi 2023 in corso di svolgimento a Fukuoka, Giappone. Nel corso delle telecronache delle gare sincro maschili e femminili disputate ...Nel gioco della tv non c’è nulla di più bello che guardare un programma, vederlo persino fallire, e poterne scrivere ...