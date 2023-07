Rai | il programma di Facci non andrà in onda

(Di lunedì 17 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – La Rai non manderà inla striscia quotidiana di cinque minuti “Ivostri”, inizialmente annunciata per settembre. Lo ha deciso, secondo quanto riporta una nota, l'amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d'intesa con il Direttore dell'Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento deldel mattino di Rai 2 “I fatti vostri”. Ilche sostituirà “Cartabianca” sarà comunicato nel Cda del 25 luglio.-foto Agenzia Fotogramma- (ITALPRESS).

"Camper", in onda alle 12.25 su Rai 1, si sposterà nella provincia autonoma di Bolzano per scoprire tutte le meraviglie che l'Alto Adige offre.