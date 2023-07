Rai | è già finita | prima di iniziare | l’avventura di Filippo Facci

(Di lunedì 17 luglio 2023) Rai, arriva l’annuncio suIl suo programma viene cancellato Corriere della Sera, di Antonella Baccaro, pag. 6 Finiscedidialla Rai. Oggi l’amministratore delegato Roberto Sergio, che si è preso qualche giorno per valutare le polemiche sorte intorno al contestatissimo fondo dell’editorialista di Libero sul caso La Russa jr, annuncerà che la prevista collaborazione non avrà seguito. La striscia quotidiana Ivostri, che da settembre avrebbe dovuto precedere il Tg2 dell’una, cinque minuti su un tema di attualità, viene cancellataancora di concretizzarsi in un contratto. Non ci sari nessuna sostituzione: il programma che precede il Tg2, I fatti vostri si riprenderà i suoi cinque minuti mancanti. ...

