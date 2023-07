Rai | cancellato il programma di Facci dopo polemiche su La Russa

Leggi su panorama

(Di lunedì 17 luglio 2023) La Rai ha deciso di cancellare ildi Filippo. Lo spazio in palinsesto verrà coperto dal prolungamento deldel mattino di Rai 2 "I fatti vostri". L'amministratore delegato Roberto Sergio aveva detto che si sarebbe preso qualche giorno di riflessione prima di decidere, aggiungendo che non si sarebbe fatto trascinare dalle. Ovvero quelle scaturite dalla frase scritta dall'editorialistain un articolo di Libero dedicata alla ragazza che accusa il figlio di Ignazio Ladi stupro: «Le sofisticate scienze forensi non impediscono che alla fine si scontri una parola contro l’altra, e che, nel caso, risulterà che una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache Lae che ...