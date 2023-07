Rai cancella la striscia quotidiana di Filippo Facci

(Di lunedì 17 luglio 2023) (Adnkronos) – La Rai non manderà in onda ladi cinque minuti 'Ivostri', inizialmente annunciata per settembre e affidata al giornalista. Lo ha deciso l’Amministratore delegato Roberto Sergio, informata la Presidente Marinella Soldi, d’intesa con il Direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini e, per i profili di sua competenza, il Direttore Generale Giampaolo Rossi. Lo spazio in palinsesto verrà naturalmente coperto dal prolungamento del programma del mattino di Rai 2 'I fatti vostri'. Il programma che sostituirà Cartabianca sarà comunicato nel Cda del 25 luglio. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

