Rai | Boschi Iv | ' inaccettabile sessismo in più grande azienda culturale del Paese'

(Di lunedì 17 luglio 2023) Roma, 17 lug. (Adnkronos) - "Stupisce che in quella che dovrebbe essere la piùdelpossano andare in onda commenti volgari, sessisti, razzisti, permeati di stereotipi inaccettabili. Questo comportamento non è mai accettabile, ma ancore più grave è che provenga da un giornalista del servizio pubblico". Lo dichiara Maria Elena, deputata di Italia Viva e vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai, che aggiunge: "Bene l'intervento dell'ad della Rai, ma oltre ai provvedimenti disciplinari serve un impegno serio anche nel contratto di servizio per affrontare con la giusta gravità questi episodi".

Maria Elena, vicepresidente della Commissione di Vigilanza, ha parlato delle infelici frasi pronunciate dai telecronisti delladurante le gare di tuffi ai Mondiali di Fukuoka . ' Stupisce che in ...Poi sono state provate le ronde di volontari per pattugliaree riserve, le 'sentinelle del ... in provincia di Trapani, diventata famosa per l'omonima serie tv sulla. A casa loro c'è il ...Stasera , 16 luglio, in prima serata su1 , subito dopo Techetechetè, andranno in onda due nuovi episodi di Scomparsa . La fiction ...Camilla e Sonia e le tracce conducono ad una villa nei...

Ultimo'ora: Rai: Boschi (Iv), 'inaccettabile sessismo in più grande ... La Svolta

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Stupisce che in quella che dovrebbe essere la più grande azienda culturale del Paese possano andare in onda commenti volgari, sessisti, razzisti, permeati di stereotipi in ...La Rai non manderà in onda la striscia quotidiana di cinque minuti "I facci vostri", inizialmente annunciata per settembre, dopo le polemiche per l'articolo sulla vicenda di La Russa jr scritto da Fil ...