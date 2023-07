Radio Norba Cornetto Battiti Live | ecco le anticipazioni di martedì 18 luglio 

Leggi su 361magazine

18 luglio, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con "", il festival musicale più amato dell'estate italiana condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Nella terza serata si alterneranno sul palco: Tananai, Fedez, Annalisa, Articolo 31, Boomdabash, Fred De Palma, Ana Mena, Elettra Lamborghini, Guè, Gabry Ponte, Colapesce Dimartino, Ariete, Francesco Gabbani, Benji & Finley, Aiello, Ofenbach & Svea, Clara, Alvaro De Luna, Aaron, LDA, Cioffi, Caffelatte e Haiducii. I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia.