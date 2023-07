Le foto delle risse nelle gare contro l'Inter e gli scontri con, tra gli altri, Perisic e Handanovic, ma anche insulti e incredulità. È scoppiata lasocial deinerazzurri per l'acquisto di Juan Cuadrado, da anni simbolo della Juventus da cui è stato liberato a scadenza di contratto. "Non sarai mai uno di noi", "Il giocatore peggiore ...All'epoca il trasferimento suscitò ladeidel Napoli, che accusarono l'attaccante argentino di tradimento. C'è poi il caso di CR7, per il quale vi fu una clausola rescissoria del valore ...Allo stesso tempo, idella Juventus sono arrabbiati e delusi dal giocatore, che dopo una vita in bianconero, passa dalla parte della storica rivale. .c - entry > p" data - relocate data - ...

Rabbia tifosi Inter su Cuadrado, 'non sarai mai uno di noi' Agenzia ANSA

È scoppiata la rabbia social dei tifosi nerazzurri per l'acquisto di Juan Cuadrado, da anni simbolo della Juventus da cui è stato liberato a scadenza di contratto. "Non sarai mai uno di noi", "Il ...L'Inter ha compiuto una mossa rapida e ha virtualmente chiuso l'acquisizione di Juan Cuadrado in sole 24 ore. L'esterno colombiano, rimasto svincolato dopo la scadenza del suo contratto con la ...