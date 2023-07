Questi sono i migliori cuscino da viaggio | per non dormire mai più scomodo su aerei | treni | bus etc

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 17 luglio 2023) Undati può accompagnare ovunque: in treno, in aereo, sulla spiaggia e laddove tu abbia bisogno di coricare la testa e sentirti più comodo, evitando i fastidi cervicali tipici di una postura scorretta e i traumi delle testate contro il vetro di un bus. Perché sì, ti è successo, lo sappiamo. Di seguito i nostri consigli per scegliere il migliore per le tue esigenze, le caratteristiche che bisogna prendere in considerazione prima di procedere all’acquisto e la nostra selezione dei 7 cuscini dadi cui non potete fare a meno. Come scegliere undaPrima regola: ildadeve avere una forma tale da supportare la testa e non forzare le vertebre cervicali. È bene scegliere una forma ergonomica e che si adatti bene ...