Quell’attentato contro i Rolling Stones a Montreal con una bomba esplosa sotto il van

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Parlare di attentatopuò sembrare assurdo, eppure la band di Mick Jagger fu bersaglio di unrolo che fece saltare in aria un ordigno piazzatoil furgone che trasportava la loro attrezzatura. Era il 17 luglio 1972 e glisi trovavano a, Canada, e furono costretti a posticipare di 45 minuti l’inizio dell’esibizione. Uno dei furgoni che trasportava la loro attrezzatura era saltato in aria. All’interno si trovavano gli amplificatori e altri dispositivi utili per il palco. La polizia canadese pensò ad un gesto degli attivisti separatisti francofoni, e gli anni ’70 non erano certo un periodo tranquillo in termini di sommosse, manifestazioni e terrorismo. Il concerto rischiò di saltare, ma grazie al pronto intervento ...