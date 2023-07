Qualcuno a luglio prenderà per l’ultima volta il Reddito di cittadinanza | e forse non lo sa

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 17 luglio 2023) Aperildi: ecco chi non percepirà più il sussidio. Ildisparirà ufficialmente nel 2023, alla fine dell’anno, ma già a partire dal mese di agosto qualche famiglia non lo riceverà più. Ecco quali saranno le famiglie che non avranno più i soldi.perildi-Ilovetrading.itIldista per sparire. Con l’arrivo del Governo Meloni, la misura di sostegno per le famiglie italiane è stata profondamente modificata. Introdotto dal ...