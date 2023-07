Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 17 luglio 2023) Preparare un buonfatto in casa non è mai stato così semplice. Continuando a leggere si potrà imparare come cucinare une leggerissimo con pochi ingredienti ed è talmenteche nondolce genuino sarà perfetto durante qualunque momento della giornata e diventerà presto uno dei preferiti di tutta la famiglia. La ricetta qui sotto è utile per realizzare un dolce da dividere in 10 porzioni contenenti 170 calorie a fetta. Direi che è arrivato il momento di mettersi ai fornelli.e non. Ha170Per realizzaredolce dobbiamo usare come ingredienti: 3 uova 1 cucchiaino di lievito ...