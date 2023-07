ildel gas naturale sotto i 25 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam. I contratti future sul mese di agosto cedono il 3,84% a 24,93 euro al MWh grazie alle scorte in Europa, che superano ...... in particolare della componente non regolamentata, in apprezzabilerispetto a maggio. Nel ..., infine, la fase di rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi del "carrello della ...- - > 8xmille: continua ildi preferenze per la Chiesa cattolica, che perde 205 mila firme, mentre si conferma il trend in ... "Questo "Grendene " non accade con il 5 1000, dove non solo ...

Prosegue il calo del gas ad Amsterdam sotto i 25 euro al MWh Agenzia ANSA

Prosegue il calo del gas naturale sotto i 25 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam.Le parole della presidente della Bce Christine Lagarde non muovono i listini di borsa europei, che si confermano poco mossi intorno alla parità. (ANSA) ...