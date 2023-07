“Proprio come il papà” Fisico scolpito e muscoli per i figli vip | oggi 23 e 24 anni | sono tutti in vacanza insieme

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 17 luglio 2023) Incon ile la sua compagna, ivip non passano inosservati.cresciuti, hanno 23 e 24, e a giudicare dalle ultime foto in costume, hanno presoda lui. Almeno per il. Tra gite in barca e cene di sushi, il gruppo si sposta tra Grosseto e Follonica per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax e del divertimento. I due fratelli, Giacomo e Niccolò, vivono a Milano con la mamma, che ora invece è in Sardegna. Ilè rimasto in Toscana e certamente l’estate è un momento perfetto per stare un po’detto, c’è anche la compagna diin. Stannoda 6, ...