Pronta localizzazione e soccorsi più rapidi | contro gli incidenti in montagna un’app gratuita per tutti

(Di lunedì 17 luglio 2023) Il rischio zero innon esiste, ma ci sono strumenti che possono aiutare chi si trova in difficoltà. Il Club Alpino Italiano (Cai), il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) e il Ministero del Turismo (Mitur) annunciano importanti novità per GeoResQ (www.georesq.it), l’applicazione consente di inviare una richiesta di aiuto quando ci si trova in pericolo e si ha bisogno di soccorso: in pratica, unaper un più rapido soccorso. Grazie ai fondi straordinari che il Mitur ha stanziato a favore del Cai, da lunedì 10 luglio l’app è totalmentee completamente rinnovata per migliorare l’esperienza degli utenti. L’app GeoResQ negli anni L’app, lanciata dal Cai e dal Soccorso Alpino nel 2013, ad oggi conta oltre 220.000 download e 82.000 utenti attivi ogni anno e un totale di ...