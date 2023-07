Professione kid stylist | c' è chi per lavoro veste i figli delle star

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 17 luglio 2023) Si fa presto a pensare che per i bambini sia solo divertimento. Magari lo è, ma per i genitori (famosi) avere un kidè quasi una prerogativa essenziale della vita sotto i riflettori. Forse, chissà, per prepararli alla stessa carriera? O per aumentare la propria visibilità con i look #MiniMe?