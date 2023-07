Processo a Kevin Spacey | Elton John e David Furnish testimoni

Leggi AncheSpacey a, per una delle vittime 'somiglia al suo personaggio in Seven' In questoSpacey è accusato di dodici aggressioni sessuali nei confronti di diversi uomini negli anni tra il 2001 e il 2013. Accuse che Spacey nega in maniera decisa. Nella circostanza oggetto ...... Thriller) in onda su Iris alle ore 21 , un film di Marc Rocco, conBacon, Embeth Davidtz, ... Henry viene quindi messo sottoper omicidio di primo grado e il suo avvocato difensore è il ...NelcontroSpacey, di scena al Southwark Crown Court di Londra, per aggressione sessuale di cui l'attore si è dichiarato non colpevole, Elton John e il suo compagno David Furnish sono stati ...

Il processo a Kevin Spacey per abusi sessuali: Elton John ascoltato come testimone per la difesa RaiNews

Elton John e il marito David Furnish sono stati chiamati a testimoniare in difesa di Kevin Spacey, durante il processo ai danni dell’attore per ...La popstar e suo marito David Furnish sono stati sentiti in merito a un episodio in cui l'attore avrebbe aggredito sessualmente un autista ...