Fu un lampo improvviso, una novità annunciata con un articolo insulla Prealpina che col direttore di allora Mario Lodi aveva deciso di dedicare interesse continuativo a una vicenda di ...Invece, non basterebbe unadi questo giornale, caro direttore, per elencare le leggi contro ... Ma tutto serve a costruire la condanna mediatica, quella che sta loro davvero a cuore,ancora ...Il programma dettagliato degli eventi si può consultare sul sito ufficiale e sullaFacebook ... ma consigliamo di visionare i siti ufficialidi organizzare una visita.

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Max Allegri, vietato fallire” Pianeta Milan

La Juventus si prepara al terzo anno di Allegri e l’allenatore dopo due anni a secco non può più fallire La Juventus si prepara al terzo anno di Allegri e l’allenatore dopo due anni a secco non può pi ...Le milanesi sono protagoniste in questa fase di mercato. Diversi arrivi per entrambe, come si può evincere da uno dei titoli della prima pagina di oggi del Quotidiano Sportivo ...