Prima gli italiani | ma dipende come

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 luglio 2023) QUESTA È OMAKASE, LA NEWSLETTER DI ANNA PRANDONI RISERVATA AGLI ISCRITTI AL GASTRONOMIKA CLUB: se vuoi riceverla puoi iscriverti a Gastronomika Club QUI Cominciamo con le stranezze, eccovi serviti. Questo post e tutto l’account ci permettono di scoprire quanto possono essere strani rispetto a noi i giapponesi. Ma i cinesi non sono da meno, e cucinano le rocce. Sì, avete capito bene: non “qualcosa di simile a”. Proprio i sassi, ma li aromatizzano così che siano saporiti e possano essere succhiati. Si chiama suodiu e si fa così. Astenersi giudicanti, diverse culture provocano differenti risultati. Anche nel piatto. Siamo da meno, in quanto a bizzarrie? Forse no, ma in quanto a grandeur nessuno batte i francesi, che si sono inventati persino il campionato mondiale delle patatine fritte. Si terrà per lavolta ad Arras il 7 ottobre. Le iscrizioni sono aperte. Intanto, ...