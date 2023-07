Presto norma su reato criminalità organizzata La promessa di Meloni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 luglio 2023) Lo scontro sulla riforma della giustizia tiene ancora banco nel dibattito politico, dopo i chiarimenti del premier Giorgiae dello stesso Guardasigilli, Carlo Nordio, sul fatto che non è al momento intenzione del governo modificare ildi concorso esterno in associazione mafiosa. Sul tema giustizia Giorgiainterviene anche in Consiglio dei ministri, annunciando che a breve «d'intesa con il ministro della Giustizia» sarà messa a punto «unadi interpretazione autentica, che chiarisca una volta per tutte cosa debba intendersi per "reati di" e che eviti che gravi reati vadano impuniti per effetto dell'interpretazione di recente avanzata dalla Corte di Cassazione». La premier, sottolineando l'importanza del tema sollevato e della soluzione ...