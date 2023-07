Preoccupano le condizioni di salute di Wanda Nara Icardi rompe il silenzio social

(Di lunedì 17 luglio 2023), qualche giorno fa, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale di Buenos Aires a causa di forti dolori addominali e, per il momento, non ci sono aggiornamenti in merito alle suedi. Proprio in queste ore, tuttavia, il compagno della showgirl, Mauro, ha deciso dire ilsui, pubblicando un carosello di immagini scattate durante la serata di gala per gli Oscar della tv argentina dove la star televisiva aveva vinto il premio Martín Fierro per la conduzione dell’edizione locale di MasterChef. Tra le immagini che sono apparse ieri, 16 luglio 2023, sul profilo Instagram del calciatore, troviamo una serie di scatti di coppia che racchiudono alcuni momenti indimenticabili della premiazione. L’attaccante ...

anche il forte aumento del costo del denaro e le crescenti difficoltà di accesso al ... Nei prossimi mesi capiremo se e quanto stiano cambiando anche a livello strutturale ledi ...Si rincorrono le voci sulle suedi salute e sul suo rapporto con il principe Alberto. Cosa c'è dietro Williiam "pizzicato" nel night club. Aria di crisi con Kate L'ultima apparizione di ...Monsignor Luigi Bettazzi gravemente malato, il Vescovo di Ivrea Edoardo Aldo Cerrato invita a pregare per lui. Monsignor Bettazzi gravemente malatoledel Vescovo emerito di Ivrea Monsignor Luigi Bettazzi. E così oggi, il Vescovo Edoardo Aldo Cerrato invita la comunità a pregare per lui. Lo fa con un messaggio ai fedeli: In ...

Preoccupano le condizioni del Vescovo emerito di Ivrea Mons. Bettazzi Prima il Canavese

La Juventus cerca di vendere Dusan Vlahovic per fare cassa e reinvestire in Romelu Lukaku. Il serbo ha un accordo preliminare con il PSG, mentre la Juve ha bisogno di chiudere l'affare entro il 4 agos ...Un gruppo di residenti lungo la provinciale Albinea-Regnano pronto a far partire una raccolta di firme "L’unica soluzione è asfaltarla perché i rischi sono tanti. Non riusciamo a capire quel limite di ...