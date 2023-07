Prendi il rosmarino e mettilo in un barattolo | me lo ha insegnato mia nonna | non immagini quanto è utile!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 17 luglio 2023)ilin un, sarà utilissimo e non solo in cucina! Ilè una delle piante aromatiche più diffuse, facile da coltivare in giardino o in terrazza. Questa spezia ha delle ottime proprietà e il suo sapore intenso rende le ricette molto più gustose e appetitose. Hai mai provato a mettere dei rametti diin un? Provaci, otterrai un risultato incredibile! Il: una pianta antica molto preziosa Le origini delsono molto antiche, l’utilizzo di questa pianta si è diffuso in tempi lontani soprattutto in Asia, Africa ed Europa. Ilpossiede delle ottime proprietà terapeutiche e gli antichi Egizi lo adoperavano come erba magica, credendo che ...