Porta Capuana | arrestato uno spacciatore

(Di lunedì 17 luglio 2023) mentre tentava di sfuggire alla polizia con 3 grammi di cocaina in tasca Sabato sera gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato un uomo che, in presenza di un gruppo di ragazzi, stava estraendo un involucro dalla tasca; lo stesso, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga. I poliziotti lo hanno inseguito e, con non poca difficoltà, bloccato in vico Santa Caterina a Formiello dove era in possesso di 18 involucri contenenti circa 3 grammi di cocaina. L'uomo, un pakistano di 36 anni con precedenti di polizia, è finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.