‘PopUp! Attitude’ Quando l’arte contemporanea “riscrive” le città

(Di lunedì 17 luglio 2023) Nell’universale gergo della “strada”, l’attitudine indica l’inclinazione e l’approccio con cui “chi pitta” affronta la propria azione espressiva. La specificità originaria di una forma estetica nata direttamente dall’esistenza, dall’esperienza di quartiere, per poi invadere le nostreridisegnandone l’orizzonte figurativo, caratterizza una delle più originali mostre internazionali, l’unica in grado di includere i principali protagonisti italiani di Urban Art. PopUp! Attitude è l’esposizione manifesto di quest’innovativa e dirompente tendenza. L’evento, a partire dal 7 luglio sino all’8 ottobre, ospita, nel comune di Osimo (AN), oltre 20 artisti e 70 opere al piano nobile del settecentesco Palazzo Gallo. L’iniziativa, curata da Monica Caputo e Gian Guido Grassi, ha inaugurato il PopUp! Festival, tra le prime realtà italiane a promuovere, da ormai ...

